Strage api nel Bresciano: morti 4 milioni di insetti, ipotesi pesticidi agricoli

Strage di api nella Bassa bresciana in due riserve lungo l’Oglio, tra Villachiara, Borgo San Giacomo e il Cremonese: a causarne la morte (ben 4 milioni di insetti) potrebbero essere stati i pesticidi.

I carabinieri forestali di Cremona e le Ats di Brescia e Cremona con l’Istituto Zooprofilattico di Brescia, ipotizzano l’inquinamento da prodotti usati in agricoltura. Gli specialisti stanno esaminando un campione di api, mentre il Parco dell’Oglio ha avviato le analisi sulla vegetazione, preparando la denuncia contro ignoti per danneggiamento della fauna selvatica e per inquinamento.