Maltempo in Sicilia, enorme tornado a Cefalù: panico e danni su spiaggia e Lungomare, tutte le immagini [FOTO e VIDEO]

Grande paura sulla spiaggia e sul Lungomare del centro di Cefalù, importante località turistica di 15.000 residenti sulla costa tirrenica della Sicilia, in Provincia di Palermo ma esattamente nel cuore dell’isola, esattamente a metà tra Trapani e Messina. Intorno alle 19:00 di questa sera, un enorme tornado proveniente dal mare ha investito la spiaggia scatenando il panico generale. Gravi i danni alle automobili e agli alberi del Lungomare, letteralmente sradicati e trasportati in alto per svariate decine di metri. Danneggiati anche gli arredi di uno stabilimento balneare. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma le immagini dei video sono davvero impressionanti.

Oggi a Cefalù la temperatura è crollata rispetto ai giorni scorsi: proprio l’arrivo dell’aria fresca dopo il caldo africano che fino a ieri ha reso l’aria rovente, ha determinato un fenomeno di questo tipo, analogo ma più intenso rispetto a quelli di ieri in Calabria. Attenzione perchè nei prossimi giorni potranno verificarsi altri, soprattutto domani in Puglia e poi Venerdì di nuovo in Calabria e Sicilia. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: