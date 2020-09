Allerta Meteo arancione in Toscana: domani scuole chiuse a Livorno

Domani, venerdì 25 settembre, a Livorno le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse, così come i parchi pubblici e i cimiteri, a causa dell’allerta di colore arancio emessa dalla Protezione Civile regionale per mareggiate, vento e temporali, con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. Lo ha stabilito il sindaco Luca Salvetti preso atto di quando annunciato dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo idrologico-idraulico della Regione Toscana, che ha esteso ai prossimi giorni le previsioni di criticità già in vigore fino alla mezzanotte di oggi e la prevista intensificazione della portata dei fenomeni.