Allerta Meteo Puglia: rischio vento da stasera su tutta la regione

La Protezione civile della Puglia ha diramato un’allerta meteo arancione, valida dalle ore 20:00 di sabato 26 settembre e nelle successive 48 ore per rischio vento su tutta la regione.

Dalle ore 8:00 di domenica 27 e per le successive 12 ore è prevista allerta anche per rischio idrogeologico e temporali: codice arancione sul nord della Puglia e gialla su tutto il resto della regione. Per 48 ore si tratta di “venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali, in rotazione dai quadranti occidentali dal pomeriggio. Mareggiate lungo le coste esposte su tutta la Puglia. Dalle 08.00 del 27.09.2020 e per le successive 12 ore precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.