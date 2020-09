Misteriosa scoperta archeologica a Roma: trovata una vasca monumentale lunga oltre 40 metri

Roma non smette di restituire al mondo ricordi dal passato. Di recente, infatti, è riemersa una misteriosa vasca monumentale lunga oltre 40 metri, databile al IV secolo avanti Cristo, di cui per ora gli archeologi non sono riusciti a svelare la funzione. Inoltre è emersa un’articolata stratificazione di edifici e costruzioni, per una superficie di 2 ettari di terreno, con reperti cronologicamente estesi per oltre 8 secoli di storia, è stata scoperta grazie a sofisticate tecniche di scavo tra via Ostiense e via di Malafede. Il ritrovamento è avvenuto a partire dal giugno 2019 ad oggi, grazie alle indagini di archeologia preventiva dirette dalla Soprintendenza Speciale di Roma, in una porzione di territorio molto ampia.

“Una scoperta che rinnova lo stupore nei confronti di Roma e delle infinite storie che ha ancora da raccontare. Trovarsi di fronte a un tale rinvenimento ha lasciato sorpresi anche i nostri archeologi – dichiara la soprintendente speciale Daniela Porro -. Si tratta di un contesto ricco e complesso, che sta a testimoniare quanto Roma, anche al di fuori dei suoi confini cittadini, abbia ancora tanto da regalare e da svelare ai suoi abitanti e non solo. Un altro successo dell’archeologia preventiva, essenziale per non disperdere il nostro passato, e per tutelare e per valorizzare territori che, altrimenti, resterebbero inesplorati“. Il territorio in cui è compreso anche il fosso di Malafede, abitato fin dall’età preistorica, è stato soggetto a numerose trasformazioni nel corso del tempo, come testimoniano anche i preziosi reperti recuperati durante le indagini archeologiche.