Coronavirus, esperto britannico: “Rimarrà con noi per sempre, non è il vaiolo”

Il Coronavirus “non è come il vaiolo“, è destinato a restare con noi “per sempre“: lo ha affermato Mark Walport, esperto dell’istituto di ricerca britannico Ukri e membro del Gruppo scientifico di consulenza per le emergenze del governo (Sage). L’esperto ha spiegato alla BBC che per controllare la pandemia ci sarà bisogno di “una vaccinazione globale“: il nuovo virus non è paragonabile al vaiolo, che “si è potuto sradicare con il vaccino“. “Questo è un virus che resterà con noi per sempre in una forma o l’altra e quasi certamente richiederà più vaccinazioni“. “Meno di una persona su cinque nel Paese è stata contagiata, dunque l’80% della popolazione è ancora suscettibile al virus“. “E’ un equilibrio terribile, tra cercare di minimizzare le conseguenze dell’infezione per la popolazione e proteggere le persone, facendo andare avanti la società“.