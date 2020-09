Vive in Italia da diversi anni e lavora come chef de rang in un importante ristorante milanese il giovane che questa mattina è rimasto ferito nell’esplosione del proprio appartamento a Milano, al civico 20 di piazzale Libia. Adam Serdiuchenko, ucraino di 29 anni (ne compira’ 30 il 10 ottobre), ha ustioni importanti ma le sue condizioni sono stabili.

La Procura ipotizza che la perdita di gas che ha generato l’esplosione sia partita proprio dalla sua cucina.