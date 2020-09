Dall’estate all’inverno in 24 ore: crollo termico da record a Denver, in Colorado [DATI]

Dall’estate all’inverno in sole 24 ore: è quanto accade a Denver, Colorado, dove le temperature hanno toccato un picco di +36°C domenica pomeriggio con un’allerta meteo per tempeste invernali in vigore nell’area metropolitana.

Con una previsione di +1°C nella notte di lunedì, si potrebbe registrare un crollo termico da record.

“Potrebbe trattarsi dell’oscillazione più precoce nella storia delle rilevazioni,” ha affermato il meteorologo AccuWeather Jake Sojda, secondo cui la variazione è dovuta a un potente sistema temporalesco e a una depressione nel jet stream che indirizzerà aria artica nelle Pianure e nell’area centrale delle Rocky Mountains fino a martedì.

Secondo il meteorologo, una variazione di 10-15 gradi in un solo giorno non è particolarmente rara a Denver, anzi, eventi simili sono accaduti più volte da quando hanno avuto inizio le rilevazioni, nel 1872, ma in genere le incursioni di aria artica si verificano nei mesi invernali.

“Il record precedente risale a 19 settembre 2010, quando le temperature sono scese da +35°C a +5°C in un solo giorno. L’ultimo più precoce si è rilevato il 9 ottobre 2019, quando si è registrato un crollo da +29°C a -2°C,” ha ricordato Sojda. “Il crollo termico più importante in assoluto si è avuto il 25 gennaio 1872, quando si è rilevato un calo da +7°C a -28°C“.

Con l’altalena termica prevista, secondo Sojda l’evento in corso “potrebbe piazzarsi nella top 5 delle variazioni avvenute in 24 ore“.

Non sarà dunque il record di tutti i tempi, ma è comunque importante sottolineare che si tratta di un evento non invernale ma estivo.