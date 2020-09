Maltempo, le immagini dal drone mostrano la devastazione del tornado a Rosignano: tetti scoperchiati e gravi danni [FOTO e VIDEO]

Il tornado che nella notte di ieri ha colpito Rosignano Solvay, nel Livornese, ha lasciato 8 feriti e tanta distruzione. Devastata in particolare la zona del Lillatro e dei Palazzoni. Sette abitazioni, diverse auto e alcune strutture, tra cui la tensostruttura e il ristorante del Circolo Canottieri Solvay, hanno subito gravi danni, con delle strade bloccate a causa della caduta di pini, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Ancora più impressionanti le immagini dal drone di Local Team. Nel video che trovate in fondo all’articolo, si vedono gli edifici scoperchiati dalla furia dei venti, gli alberi abbattuti, le strade ingombrate dai detriti che dimostrano la potenza del tornado che si è abbattuto sulla Rosignano Solvay.

Delle otto persone ferite, due si trovano all’ospedale di Livorno, quattro all’ospedale di Cecina e due, in stato di choc, sono state trattate sul luogo dell’incidente dai sanitari del 118. Il bilancio è stato fatto dal sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati.