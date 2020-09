Scuola, Azzolina: “Se alunni e insegnanti hanno paura possono tenere la mascherina anche da seduti”

“Nessuno vieta al ragazzo, se vuole tenere la mascherina in classe, di tenerla. Noi siamo l’unico paese al mondo a consegnare le mascherine ai ragazzi. Noi abbiamo detto una cosa diversa: se c’è il metro di distanza, da seduti, il ragazzo può abbassarla, ma se vuole tenerla anche in classe può farlo“. E’ quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso della diretta ‘Il tempo delle donne‘ su Corriere.it. “Se c’è distanziamento, un metro di distanza la mascherina può essere abbassata, ma se il ragazzo o ragazza ha paura può tenerla anche se c’è metro di distanza – ha aggiunto Azzolina – e anche l’insegnante in classe se sta a due metri di distanza dagli studenti può togliere la mascherina, altrimenti deve tenerla ad esempio se si alza e gira tra i banchi deve tenerla“.