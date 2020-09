Spazio, Cina: rientrata a terra la sonda riutilizzabile

La sonda spaziale riutilizzabile realizzata dalla Cina è rientrata presso il sito di atterraggio come da programma, dopo due giorni in orbita.

Il veicolo è stato lanciato insieme al razzo vettore Long March 2F dal Jiquan Satellite Launch Center nel nordovest del Paese lo scorso 4 settembre.

Si tratta di un importante traguardo nella ricerca sui veicoli riutilizzabili, un mezzo di trasporto fondamentale per i viaggi di andata e ritorno nello Spazio.