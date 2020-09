Terremoto, scossa “simultanea” Grecia-Italia: magnitudo 3.0 al largo di Messina nello stesso istante della scossa di Atene [MAPPE e DETTAGLI]

Alle 17:07 una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata nel messinese, con epicentro in mare. Alla stessa ora, in Grecia, Atene è stata scossa da un sisma avvertito da tutta la popolazione della capitale. In Sicilia il terremoto non è stato avvertito per via della grande profondità dell’ipocentro, ad oltre 124 km dalla superficie. La scossa siciliana è seguita ad un’altra, più modesta, di magnitudo 2.1 avvenuta alle 16.29.