Archeologia: a Ventimiglia tre sarcofagi che potrebbero contenere diverse sepolture, saranno aperti lunedì

E’ probabile che ogni sarcofago contenga i resti di diverse persone. Ci vorrà il prossimo lunedì 5 ottobre per scoprirlo, quando saranno aperti a partire dopo la ripresa degli scavi archeologici del cimitero tardo antico di età cristiana (dal V al VII secolo d.C.), di Nervia a Ventimiglia. Si presume che il sito possa contenere una sessantina di tombe, tra cui dieci sarcofagi, tre dei quali devono essere, appunto, ancora aperti. “In questi giorni – spiega Daniela Gandolfi dell’Istituto di Studi liguri, e direttrice dell’area archeologica – sono iniziati i lavori preparativi agli scavi. Procederemo anche all’apertura di un sarcofago in pietra, che potrebbe contenere sepolture plurime”. Il cimitero si trova nell’area delle mura settentrionali; nel momento in cui verrà alzato il coperchio, un antropologo avrà il compito di datare e catalogare i resti.