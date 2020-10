Coronavirus, corteo anti-coprifuoco a Roma: danni nel centro storico, agenti feriti

Centinaia di persone hanno partecipato nella notte al corteo che ha invaso il centro storico di Roma, da Piazza del popolo fino a piazzale Flaminio, con tanto di fumogeni e lanci di petardi.

La protesta contro il coprifuoco imposto nel tentativo di contenere l’epidemia da Coronavirus è degenerata: segnalate molte auto danneggiate, così come numerosi cassonetti.

Due agenti del Reparto Mobile sono rimasti feriti durante gli scontri con i manifestanti: entrambi gli agenti hanno riportato contusioni lievi, uno è stato portato in ospedale non in gravi condizioni.