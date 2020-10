Coronavirus, Papa Francesco non si avvicina ai fedeli: “Meglio mantenere le distanze”

“Io vorrei scendere, avvicinarmi a voi per salutarvi come faccio di solito, ma con le nuove prescrizioni è meglio mantenere le distanze“: lo ha affermato Papa Francesco al termine dell’udienza generale in aula Paolo VI. “Anche gli ammalati li saluto dal cuore: da qui voi siate a distanza prudente, come si deve fare. Può succedere che quando scendo tutti vengono e lì si ammucchiano e c’è il pericolo di contagio. Così ognuno con la mascherina, mantenendo le distanze, possiamo andare avanti con le udienze. Scusatemi se oggi vi saluto da lontano ma credo che se tutti come buoni cittadini compiamo le prescrizioni delle autorità questo sarà un aiuto per finire con questa pandemia“.