Coronavirus, Rasi (EMA): “I primi effetti del vaccino arriveranno in estate, torneremo alla vita normale a fine 2021”

“Con ogni probabilità il vaccino contro il Covid arriverà tra fine gennaio e inizio febbraio“: lo ha affermato, in un’intervista a Repubblica, Guido Rasi, il numero uno dell’EMA, l’Agenzia europea del farmaco.

“Per una vaccinazione diffusa e per vedere i primi effetti sulla pandemia bisognerà aspettare l’estate, mentre si potrà tornare a una vita normale a fine 2021” precisa Rasi.

“Se tutto andrà liscio potremo autorizzare i primi vaccini tra gennaio e febbraio. Ne abbiamo tre che hanno completato o stanno per completare la terza fase della sperimentazione: Moderna, AstraZeneca e Pfizer. Ora devono analizzare i dati e compattarli. Se entro fine novembre ci manderanno informazioni chiare e inequivocabili potremo farcela appunto tra fine gennaio e inizio febbraio“.

“Se i governi non preparano subito piani per la vaccinazione rischiamo di rallentare il processo di 4-5 mesi e di pagare l’inazione, così come oggi scontiamo alcuni errori del recente passato“.