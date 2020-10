Grande successo per Plastic Free: rimossi dall’ambiente 31.700 kg in un solo giorno

Grande successo per Plastic Free Onlus per l’iniziativa che, domenica 27 settembre, in collaborazione con Flowe, ha visto più di 5.000 persone in tutta Italia in azione per il bene dell’ambiente. Negli appuntamenti svolti in contemporanea sono stati raccolti oltre 30 mila chilogrammi di plastica e rifiuti di ogni genere portando così il conteggio finale dell’associazione ad oltre 140 mila chilogrammi di spazzatura eliminata dalla natura fino dalla sua nascita ad oggi.

Tra le città con maggiore affluenza abbiamo Milano, Cremona, Como, Torino, Genova, Bologna, Ravenna, Verona, Pisa, Firenze, Pescara, Ascoli, Maddaloni, Molfetta, Castro, Matera, Messina, Palermo, Siracusa, Caltagirone, Catania, Padova e Trento.

Soddisfatto il Presidente di Plastic Free, Luca De Gaetano, anche se rammaricato per il maltempo che non ha agevolato la raccolta in alcune città: “torneremo a realizzare una data nazionale nella primavera del 2021, nel frattempo continueremo a crescere, a sensibilizzare e ad organizzare nuove raccolte in tutta Italia”.

Rimane aperta la sfida di rimuovere 100.000 chilogrammi di plastica e rifiuti in un solo giorno, un obiettivo possibile grazie alla crescita esponenziale dell’associazione e al supporto di partner come Flowe.

Per Ivan Mazzoleni, CEO di Flowe, “ogni essere umano è protagonista e può fare la differenza, ogni goccia e gesto contano, in quanto su larga scala l’impatto è grande.”

Nel frattempo, direttamente sul sito dell’associazione plasticfreeonlus.it è possibile aderire ai prossimi appuntamenti di raccolta, disponibili già da domenica 4 in tutt’Italia.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Si sviluppa online attraverso i social network a partire da Aprile 2019, diventando una realtà sempre più grande e con oltre 170 referenti in tutt’Italia.