Halloween 2020: protagonista la zucca, dalla padella all’intaglio

L’emergenza Covid che azzera feste e assembramenti sposta Halloween nella cucina delle case dove diventa protagonista la zucca, dalla padella all’intaglio, per gustare i prelibati piatti con l’ortaggio piu’ grande del mondo ma anche realizzare le mostruose sculture da esporre dalle finestre a vicini e amici.

Per dare i giusti consigli e aiutare grandi e piccini a trascorrere la notte delle streghe in maniera comunque divertente e sicura in famiglia, la Coldiretti ha programmato iniziative in molti agriturismi e nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica (su www.campagnamica.it l’elenco delle iniziative) su “l’Halloween degli italiani a casa”.

Nella Capitale domani sabato 31 ottobre dalle 9,30 nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in via San Teodoro 74 a Roma saranno svelati i segreti dell’intaglio delle zucche ma quelli della loro preparazione in cucina per realizzare le ricette della tradizione con i consigli dei cuochi contadini.

Nell’occasione sarà divulgato anche il Dossier Coldiretti sulla produzione Made in Italy ma anche il manuale per realizzare una zucca di Halloween “Doc”.