Maltempo, alluvione in Piemonte: crolla il ponte sul Sesia tra Romagnano e Gattinara, in corso ricerche di eventuali auto coinvolte [FOTO e VIDEO]

La furia delle acque del Sesia, ingrossate da ore di violento maltempo, ha fatto crollare poco fa il ponte che collega Romagnano Sesia, in provincia di Novara, con Gattinara, nel Vercellese.

Il ponte era stato chiuso durante la notte in via precauzionale, ma intorno alle 12:30 era stato riaperto al traffico: intorno alle 13:30 è avvenuto il cedimento.

In corso verifiche per accertare che nessuna auto fosse in transito in quel momento.

Si tratta di un viadotto di competenza della Provincia di Novara ed è un’arteria fondamentale per il traffico diretto in Alta Valsesia e di collegamento con i paesi della Bassa Valle, in particolare Gattinara. Sconcerto tra gli amministratori locali: “Mai – ha affermato il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani – avrei pensato di vedere questo“.