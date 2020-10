Maltempo nel Frusinate, allagamenti e danni: crollato un ponte a Picinisco, salvato automobilista. Bus travolto da detriti

Ondata di maltempo in corso da ore nel Frusinate, con danni ingenti. A Picinisco, paese della Valle di Comino, è crollato un ponte (mentre transitava un’auto il cui occupante è stato tratto in salvo) mentre a Sant’Elia Fiurapido, è esondato torrente, e si sono registrati diffusi allagamenti di case e fattorie.

I Vigili del Fuoco stanno lavorando da ore assieme ai carabinieri.

A Cassino la strada di accesso all’ospedale Santa Scolastica è allagata. La vicinanza del fiume Rapido in piena desta grande preoccupazione.

Un fiume di detriti si è riversato sulla strada provinciale che conduce a San Biagio Saracinisco a Frosinone travolgendo un autobus Cotral. Molti metri cubi di ghiaia hanno investito il mezzo pubblico. Nessuno degli occupanti è rimasto ferito. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Cassino.