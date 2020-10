Mettere la mascherina all’aperto quando si è da soli è “un’assurdità, la gente la rifiuta perché è ridicolo”

La mascherina deve essere indossata “anche all’aperto quando ci sono varie altre persone in vicinanza“, mentre “che uno debba metterla mentre passeggia da solo“, o “sale in montagna in cordata singola“, allora “questa è abbastanza un’assurdità” che “la gente percepisce come ridicola” e quindi “rifiuta“: lo ha affermato Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università Statale di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai 3.

In riferimento all’andamento “preoccupante” dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, lo specialista ha detto di ritenere “inevitabili” nuove restrizioni. Tuttavia “bisogna che anche le regole abbiano le loro definizioni che rispettino una logica“. Relativamente alla mascherina e all’ipotesi di renderla obbligatoria all’aperto in tutto il Paese, per Galli “la gente all’aperto la deve avere a disposizione e metterla nel momento in cui incontra altra gente“. “Questa è una disposizione logica, l’altra“, cioè metterla anche quando si è soli “è una disposizione illogica e la gente la rifiuta“.

Guardando all’andamento delle nuove positività, per Galli “siamo sul crinale che ci potrebbe portare a una situazione di assoluta gravità. Non possiamo chiudere le scuole, non lo vogliamo e non vorremmo trovarci nella situazione di doverlo fare. Non possiamo chiudere le attività economiche, non vogliamo farlo“. Dobbiamo imparare a “convivere con il virus“.