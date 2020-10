Addio a Gianfranco de Laurentiis: si è spento ad 81 anni lo storico volto del giornalismo sportivo Rai

La stampa piange un grande giornalista: è morto oggi, all’età di 81 anni, Gianfranco de Laurentiis. Storico volto del giornalismo sportivo Rai, de Laurentiis è stato direttore di Tgs nel ’93 e ’94 dopo una carriera iniziata al Corriere della Sera. L’arrivo in Rai, nel ’72 , ha segnato la svolta per de Laurentiis, rimasto per 30 anni alla Rai: il famoso giornalista si è occupato di calcio con “Diretta Sport”, “Dribbling” e “Domenica Sprint”, seguendo anche la Formula 1. L’81 enne lascia la moglie Mirella e i figli Roberto e Paolo.