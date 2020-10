Nato, Stoltenberg: approvato un nuovo centro spaziale a Ramstein, in Germania

I ministri della Difesa dei paesi della Nato hanno concordato di istituire un nuovo Centro spaziale presso il Comando aereo alleato a Ramstein, in Germania. Ad annunciarlo è stato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa dopo la prima giornata di lavori della ministeriale Difesa. Stoltenberg ha spiegato che “la Nato continua ad adattarsi in tutti i settori“, incluso lo spazio. “Oggi facciamo un altro passo in avanti”, ha detto annunciando l’approvazione dei ministri per il progetto del nuovo centro che aiuterà il lavoro della Nato e le sue missioni “con comunicazioni e immagini satellitari”, condividendo informazioni sulle potenziali minacce e coordinando le attività dell’Alleanza.