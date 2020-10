Previsioni Meteo, test sul nuovo supercomputer di ECMWF che entrerà in funzione a Bologna: “Sarà 5 volte più potente”

Diventa sempre più concreta la realizzazione del supercomputer del meteo, uno dei più potenti al mondo: il “cervellone” sarà consegnato e installato nel data center del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (Ecmwf) a Bologna ed entrerà in funzione nel 2021.

“Sarà cinque volte più potente” e renderà le previsioni meteo sempre più precise: ha spiegato il professor Matteo Dell’Acqua, il capo del Data Center del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (Ecmwf), che sta per traslocare da Reading (GB) a Bologna.

Il nuovo supercalcolatore arriverà al Tecnopolo di Bologna entro fine anno, e necessiterà di un anno esatto – a partire dall’installazione fisica – per sostituire quello al momento operativo dalla Gran Bretagna.

Consentirà agli Stati membri di conoscere con precisione sempre maggiore momento, luogo e probabilità relativi al verificarsi di fenomeni estremi.

La maggiore potenza di calcolo, ha spiegato all’ANSA il professor Dell’Acqua, permetterà di stringere le maglie della griglia tridimensionale intorno al globo dai cui punti arrivano i dati – temperatura, umidità, vento – per ottenere le previsioni meteo.

Al momento a Reading sono in corso i test di sistema su una versione in miniatura del supercalcolatore.