Qual è la serie tv italiana più popolare negli USA nel 2020?

Tutto il mondo ama le serie tv: Gomorra, Grey’s Anatomy, La casa di carta e chi più ne ha più ne metta, sono come una droga per giovani e adulti. Le storie raccontate in particolar modo nelle serie tv moderne creano quasi dipendenza, tenendo incollato al televisore lo spettatore, che non desidera altro che sapere come finisce la storia che sta seguendo.

Il Corriere della Sera ha stilato una curiosa lista che riguarda i ‘prodotti’ italiani: la classifica delle Serie Tv italiane più popolari negli USA nel 2020. Al numero 1 della classifica del Corriere della Sera, che si basa sul numero di download, streaming e interazioni social, c’è L’amica geniale.