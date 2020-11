4 novembre, San Carlo: le più belle IMMAGINI e FRASI per gli auguri di buon onomastico a Carlo e Carla

Si festeggia oggi, 4 novembre, San Carlo. Protettore di vescovi, malati di stomaco, catechisti, direttori spirituali, seminaristi e meleti, San Carlo è nato ad Aragona, sul Lago Maggiore, il 2 ottobre del 1538. Figlio del conte Gilberto Borromeo e di Margherita de’ Medici, Carlo, dopo i primi studi si trasferì a Pavia dove studiò diritto all’Università. In questo periodo scoprì che uno zio, fratello di sua madre, il cardinal de’ Medici, era stato fatto Papa col nome di Pio IV.

Amante della vita mondana, solo dopo la morte di suo fratello Federico decise di dedicarsi ad una vita austera e penitente e a poco più di 20 anni divenne segretario del Papa e successivamente arcivescovo di Milano. Dopo la morte di suo zio si trasferì nella sua sede arcivescovile, abbattendola e riedificandola da zero. Pubblicò i decreti del Concilio di Trento e seguendo le nuove forme fondò diversi seminari e istituì la Congregazione degli Oblati. Pieno di zelo apostolico, visitava celebri santuari lasciando segni di pietà, in particolar modo a Milano, quando scoppiò la peste.

Mentre in tanti fuggivano, San Carlo decise di organizzare l’assistenza per i malati, l’aiuto ai moribondi ed il soccorso ai poveri. Ma anche processioni di penitenza, alle quali partecipava a piedi scalzi per invocare l’aiuto divino, prescrivendo preghiere e digiuni.

Dopo la peste ci fu un periodo di grande crisi e San Carlo diede tutto quello che possedeva, vendendo anche i mobili dell’arcivescovado.

Ritiratosi nel monto Varallo nel 1584, morì dopo essersi ammalato, il 3 novembre.

