Maradona ricoverato: l’ex Pibe de Oro verrà dimesso oggi “ha superato il momento più difficile della sua vita”

Buone notizie per Diego Armando Maradona: dopo un ricovero di 8 giorni alla Clinica Olivos di Buenos Aires, a seguito di un intervento al cervello, l’ex Pibe de Oro è pronto a lasciare l’ospedale per trasferirsi in una casa nella zona del Nordelta, dove sarà seguito 24 ore su 24 da medici ed accudito dalle figlie.

“Ha superato il momento più difficile e delicato della sua vita. Fortunatamente adesso sta bene ed è determinato a riprendersi nel migliore dei modi. L’importante è che pensi esclusivamente a recuperare circondandosi dei suoi affetti. In questo momento ha solo bisogno di affetto e tranquillità”, ha dichiarato l’avvocato Matias Morla sulle condizioni di Maradona.