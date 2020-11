Tutti pazzi per le luci dell’albero di Natale di Chiara Ferragni e Fedez: effetti originali e spettacolari, ecco dove trovarle

Nelle case iniziano a vedersi le prime luci di Natale: c’è chi ha già addobbato tutti gli ambienti casalinghi, chi ha tirato fuori scatole e scatoloni per vedere cosa manca per questo Natale 2020 che si prospetta difficile ma pieno d’amore e con uno spirito natalizio unico.

Sui social vengono pubblicate ogni giorno foto e video che sono di ispirazione e che regalano tante idee curiose ed originali per addobbare l’albero, la casa, i balconi e tanto altro. Negli ultimi giorni tutti parlano dell’albero di Natale dei Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez hanno infatti svelato pochi giorni fa la decorazione del loro albero, che quest’anno sfoggia delle luci davvero spettacolari.

Si tratta delle illuminazioni di Twinkly, che si possono comandare dallo smartphone: non si potrà decisdere solo se lasciarle fisse o ad intermittenza, le luci Twinkly cambiano colore in maniera davvero scenografica. Luce calda, luce fredda e colorata per un effetto arcobaleno davvero originale. “Una luce certificata IP44. Twinkly Special Edition è progettata per unire la vibrante varietà dei colori RGB con il calore della classica e tradizionale luce bianca calda con una nuovissima sorgente luminosa RGB+W a quattro canali. Combina 400 LED RGB + Bianco luminosi e colorati, un controller Wi-Fi/Bluetooth e un’applicazione per smartphone. Funziona con Google Assistant e Amazon Alexa. I dispositivi Twinkly possono essere sincronizzati insieme fino a 4.000 LED o 10 dispositivi. Funziona con Razer Chroma per una configurazione di gioco coinvolgente“.