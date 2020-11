Diventa papà e festeggia con i fuochi d’artificio in strada: denunciato per aver violato il Dpcm

Senza tener conto delle limitazioni indicate nella normativa anti Covid dell’ultimo Dpcm, ha innescato in strada una grossa batteria di fuochi d’artificio, facendoli a pochi metri dalle abitazioni del quartiere Montecalvario, a Napoli. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro lo hanno denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose. Il protagonista della vicenda è un 28enne di Vico Soccorso. I militari sono intervenuti immediatamente e lo hanno sorpreso ancora fuori dalla sua abitazione. Quando e’ stato identificato si e’ giustificato dicendo di voler festeggiare la nascita del figlio. Oltre la denuncia, il neo-papà è stato sanzionato anche per la violazione della normativa anticontagio.