Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per posate per bambini contaminate da piombo. Si tratta del prodotto denominato “LEONARDO Posate per bambini / Kinderbesteck” (4 pezzi), proveniente dallo stabilimento/del produttore: Glaskoch B. Koch jr. GmbH + CO. Lotto di produzione: 48650 (Cod. articolo: 018850-018851).

Il motivo del richiamo è indicato in “Migrazione di piombo“.