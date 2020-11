Spazio, Saccoccia: “Impegno dell’Italia per astronauta italiano sulla Luna”

Ci sara’ anche un astronauta italiano in una delle prossime missioni dedicate alla Luna? “Gli accordi passeranno attraverso l’Agenzia spaziale europea (l’Esa), di cui gli astronauti europei fanno parte. Accordi fortemente supportati dal contributo dei singoli Paesi, che anche l’Italia dara’. Il ruolo dell’Italia rafforza la probabilita’ di avere astronauti italiani in volo“, risponde all’agenzia Dire il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, durante il webinar dedicato al Programma Artemis. Le “missioni lunari avranno una durata legata alle attivita’ scientifiche e di ricerca e saranno di media e lunga prospettiva, poi anche di colonizzazione della superficie”, specifica Saccoccia. “L’architettura dell’intero sistema, rispetto alle missioni Apollo, ha il supporto del Lunar Gateway, concepita per dare flessibilita’ e dare luogo anche a permanenze molto brevi”, conclude Saccoccia.

Le “missioni su Orion e intorno alla Luna saranno di sperimentazione e credo si parli di durata intorno alle tre settimane”, interviene l’astronauta italiano del corpo Esa Luca Parmitano. “È molto presto per definire la missione perche’ dobbiamo ancora vedere gli aspetti che dobbiamo andare a sperimentare all’inizio”, conclude Parmitano.