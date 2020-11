Morte Maradona, l’ultimo audio del Pibe de Oro. Le parole al fidanzato dell’ex compagna: “prenditi cura di lei e di mio figlio” [VIDEO]

Circola da qualche ora quello che sembra essere l’ultimo messaggio audio di Diego Armando Maradona prima della sua morte, avvenuta il 25 novembre a causa di un’insufficienza cardiaca, mentre si trovava nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza a seguito dell’intervento al cervello al quale si era sottoposto ad inizio mese.

Parole commoventi, quelle diffuse dal giornalista Luis Ventura nel programma “Secretos Verdaderos” di America Tv. Il Pibe de Oro ha mandato un messaggio a Mario Baudry, attuale fidanzato dell’ex compagna Veronica Ojeda madre dell’ultimo figlio di Maradona: ”Ciao Mario, sono Diego. So che ti sembrerà incredibile questo messaggio, però la trovo bene Vero, mi ha detto che sta con te. Prenditi cura di lei e del mio angelo che non ha paragoni con nessuno. Un abbraccio“, queste le parole dell’ex calciatore, che in qualche modo fanno intendere che avesse capito che c’era qualcosa che non andava.