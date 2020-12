Alluvione Sardegna: a Bitti circa 70 sfollati, chiuse molte attività

Sono circa 70 gli sfollati che al momento permangono a Bitti, ma tutti hanno trovato riparo ed ospitalita’ presso le abitazioni di parenti e conoscenti. Alcune case hanno problemi strutturali ed altre non hanno piu’ un accesso, anche se la maggior parte degli edifici risulta esser stata almeno parzialmente liberata dal fango e dai detriti. Queste informazioni su Bitti, comune del Nuorese devastato dall’alluvione, emergono dal sopralluogo della Quarta Commissione del Consiglio regionale.

“L’emergenza – hanno spiegato il vice sindaco di Bitti, Giuseppe Pala e l’assessore comunale dell’Ambiente, Christian Farina – riguarda anche le attivita’ commerciali: piu’ del 70% sono chiuse; tutti e tre i forni del pane presenti in paese sono fuori uso e difficilmente potranno riprendere a breve la produzione, ferma la quasi totalita’ dei bar e delle attivita’ di ristorazione in genere. Note positive, invece, per l’approvvigionamento idrico, mentre permangono le difficolta’ per il ripristino dei collegamenti fognari in molte zone del centro abitato”.