Astronomia, il 21 Dicembre la “Grande Congiunzione” Giove-Saturno. L’esperto a MeteoWeb: “un evento raro e simbolico”

Dicembre ci riserva un evento estremamente raro, proprio nel giorno del Solstizio d’Inverno: Giove e Saturno si avvicineranno sempre più, fino a raggiungere la distanza minima giorno 21, per dare vita a una suggestiva “Grande Congiunzione“.

Nonostante si possano ammirare più volte in un mese avvicinamenti prospettici tra oggetti del cielo notturno (pianeti, Luna, stelle, ma anche ammassi), la congiunzione in arrivo è davvero speciale, “rara e simbolica“: così l’ha definita ai microfoni di MeteoWeb il dott. Sandro Bardelli, ricercatore astronomo presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astronomico di Bologna.

“Grande Congiunzione” Giove-Saturno del 21 dicembre: perché è un evento imperdibile

Tra pochi giorni dunque ammireremo un evento eccezionale, considerata la distanza angolare raggiunta dai 2 giganti gassosi, tenendo presente che una congiunzione simile è stata osservata secoli fa e che per la prossima si dovranno attendere decenni (in ogni caso si ricordi che si tratta di vicinanza prospettica, la distanza reale tra loro sarà di oltre 700 milioni di km): “Il 21 dicembre si verificherà l’avvicinamento relativo di Giove e Saturno, che saranno a una distanza di appena 6’, ovvero 1/10 di grado, si tratta di 1/5 del diametro della Luna Piena,” ha spiegato Bardelli, ricordando che “il fatto che siano così vicini è molto raro, in precedenza è avvenuto nel luglio del 1623, però in quel caso erano immersi nella luce solare e quindi l’evento non era visibile“. Il precedente osservabile risale invece “al marzo 1226, in pieno Medioevo, mentre la prossima volta accadrà nel 2080“. “Gli allineamenti tra Sole Giove e Saturno si verificano in genere ogni 20 anni, ma a causa dell’inclinazione relativa delle orbite è difficile che gli oggetti appaiano così vicini.”

Tornando poi ancora più indietro nel tempo, “già Keplero aveva sostenuto che la stella di Natale, che ha guidato i Re Magi, poteva essere una Grande Congiunzione, avvenuta nel 6 a.C.”

“Grande Congiunzione” Giove-Saturno del 21 dicembre: curiosità e consigli per l’osservazione

“E’ interessante notare che a occhio nudo l’osservatore difficilmente riuscirà a distinguere i due pianeti giorno 21, in quanto appariranno come una sola entità, mentre chi utilizzerà un telescopio potrà scorgerli dentro lo stesso campo, un caso unico e raro,” ha affermato Bardelli, che sottolinea anche un altro elemento: “E’ importante anche notare la singolare coincidenza con il Solstizio d’Inverno, una circostanza favorevole per l’osservazione: proprio per il fatto che il giorno è più corto e la notte più lunga, l’oscurità arriva prima e consente di vedere i 2 oggetti. Se il giorno fosse stato più lungo non li avremmo visti perché saranno localizzati molto bassi sull’orizzonte“.

Proprio riguardo l’osservazione il ricercatore ha spiegato come ammirare i due giganti gassosi: “I due pianeti sono ben visibili anche in queste notti ma la minima distanza verrà raggiunta giorno 21: si potranno scorgere dalle 18, ma saranno molto bassi sull’orizzonte ovest, saranno alti quanto un pugno visto alla distanza di un braccio teso, perciò è consigliabile avere un orizzonte per quanto possibile sgombro da ostacoli.

I due pianeti formeranno un oggetto più luminoso, il più brillante del cielo notturno, dopo la Luna. Spiccherà anche Marte, col suo caratteristico colore rosso, mentre Giove apparirà più giallino“.