Grande preoccupazione in India: “misteriosa malattia” si diffonde in Andhra Pradesh, impennata di ricoveri

Come se la pandemia di Coronavirus non fosse già abbastanza, c’è grande preoccupazione in India, nello Stato meridionale dell’Andhra Pradesh, per la comparsa di una “misteriosa malattia” che ha costretto al ricovero in ospedale almeno 227 persone.

I pazienti hanno segnalato tutti sintomi simili, come nausea e convulsioni, secondo quando hanno riferito i medici locali.

Al momento, hanno precisato le autorità sanitarie, una persona ha perso la vita a causa di questa malattia non ancora identificata.

Particolarmente colpita la città di Eluru durante lo scorso fine settimana: negli ospedali dell’Andhra Pradesh i ricoveri hanno fatto registrare un’impennata, e non sarebbero connessi con il Covid-19. La BBC riporta che il Ministro della Salute dell’Andhra Pradesh, Alla Kali Krishna Srinivas, ha precisato che tutti i pazienti sono risultati negativi al Coronavirus.

“Le persone che si sono ammalate, in particolare i bambini, hanno improvvisamente iniziato a vomitare dopo aver lamentato bruciore agli occhi. Alcuni di loro sono svenuti o hanno subito attacchi di convulsioni,” ha spiegato un dirigente medico dell’ospedale governativo di Eluru all’Indian Express.

I funzionari locali hanno reso noto che circa 70 persone sono state dimesse, mentre altre 157 sono ancora in cura.

Il Ministro della Salute dell’Andhra Pradesh ha affermato che i campioni di sangue dei pazienti non hanno rivelato alcuna prova di un’infezione virale: “Abbiamo escluso la contaminazione dell’acqua o l’inquinamento atmosferico come causa, dopo che i funzionari hanno visitato le aree in cui le persone si ammalavano“, ha spiegato. “È una malattia misteriosa e solo l’analisi di laboratorio rivelerà di cosa si tratta“.

Il primo ministro dell’Andhra Pradesh ha confermato che team medici speciali sono stati inviati a Eluru per indagare sulla causa della malattia.