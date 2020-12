Maltempo e neve in Lombardia: scenari suggestivi a Milano, la città si risveglia imbiancata [FOTO e VIDEO]

Come preannunciato, Milano si è risvegliata sotto la neve.

Una sottile coltre bianca ha ricoperto il capoluogo lombardo e i fiocchi bianchi stanno cadendo anche in questi minuti sulla città. Al momento non si registrano particolari disagi per i pochi cm di neve.

Secondo le previsioni meteo, la nevicata potrebbe durare su Milano fino alla tarda mattinata o al primo pomeriggio.

Le precipitazioni nevose sono iniziate la scorsa notte e ora, a Milano, la coltre bianca si aggira tra i 5 e i 10 cm, con le strade principali spazzate ma molte altre, quelle secondarie, ancora innevate.

La nevicata interessa tutta la regione, ad eccezione della pianura sudorientale dove cade mista a pioggia.

Un uomo si è sentito male mentre spalava la neve a Milano ed è andato in arresto cardiocircolatorio: è stato salvato da un’immediata rianimazione cardiopolmonare e portato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli.

Mezzi spazzaneve e spargisale sono in azione dall’alba in Valtellina e Valchiavenna, investite da una forte ondata di maltempo con fitte nevicate anche sul fondovalle. Il capoluogo, Sondrio, si è svegliato stamani sotto la coltre bianca. Diversi i passi alpini chiusi o percorribili unicamente con catene montate.

Da questa notte nevica anche su Pavia e su tutta la provincia: accumulati già 10 cm. Disagi sulle strade dell’Oltrepo’ Pavese, in particolare in quelle della fascia montana e collinare che erano già state imbiancate nella giornata di Natale. La circolazione procede a rilento sul resto delle strade provinciali, dove sono entrati in azione i mezzi anti-neve. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere alcuni alberi caduti per il peso della neve.

Neve anche a Bergamo: sono caduti sulla città già oltre 15 cm di neve, ma non si registrano particolari disagi. Ieri sono stati sparsi quintali di sale sulle strade e dalle prime ore di oggi oltre 50 automezzi sono al lavoro per garantire la viabilità soprattutto sulle direttrici principali.

