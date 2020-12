Missione Artemis, il cerchio si stringe: la NASA ha selezionato 18 astronauti, tra questi la prima donna a mettere piede sulla Luna

La NASA ha annunciato che 18 astronauti, 9 uomini e 9 donne, sono stati selezionati per l’addestramento in vista della missione Artemis: tra questi 18 candidati verranno scelti l’uomo e la prima donna della storia a mettere piede sulla Luna forse già nel 2024.

“Gli astronauti sono gli eroi delle esplorazioni spaziali nel futuro,” ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, presente all’evento durante il quale sono stati indicati i nomi dei candidati.

Il programma Artemis della NASA guarda all’orbita e alla superficie lunare come nuovo traguardo per l’esplorazione umana dello Spazio: il base agli attuali piani dell’agenzia statunitense e dei suoi partner internazionali, tra cui l’Italia, la prima donna e il prossimo uomo dovrebbero mettere piede sul nostro satellite nel 2024. Questa volta per restarci.