Lutto nel mondo del calcio: morto a 64 anni Paolo Rossi, eroe del Mondiale ’82

E’ morto, a soli a 64 anni, Paolo Rossi, l’ex calciatore campione del mondo con l’Italia nel 1982: lo ha reso noto, nella notte, la moglie Federica Cappelletti.

“Per sempre“, ha scritto Cappelletti pubblicando sul social network una foto di lei col marito.

Nato a Prato il 23 settembre del 1956, conosciuto con il soprannome “Pablito”, ha fatto sognare l’Italia con i suoi gol nel Mondiale in Spagna del 1982, che gli sono valsi il titolo di capocannoniere anche grazie alla tripletta contro il Brasile. Stesso anno in cui ha vinto il Pallone d’oro.

Con la Juventus di Giovanni Trapattoni negli anni ’80 ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle coppe, una Supercoppa europea e la Coppa dei campioni nel 1985.

Lascia la moglie Federica e tre figli: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro.

Nel 2004 è stato inserito nel Fifa 100, una lista dei 125 più grandi giocatori viventi, selezionata da Pelé e dalla stessa Fifa in occasione del centenario della federazione.