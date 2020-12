Mistero a San Pietroburgo, ricercatore russo impegnato sul SARS-CoV-2 vola dal 14° piano: ritrovato in strada semi nudo

Uno dei ricercatori russi che maggiormente si occupavano di Covid è caduto dal 14 ° piano di un palazzo di San Pietroburgo. Il corpo dello scienziato biomedico è stato trovato in queste ore. Alexander Kagansky, 45 anni, indossava solo biancheria intima ed è stato trovato, ormai morto, nel cortile di un grattacielo. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Interfax, è caduto da un appartamento al sito al 14° piano dell’edificio.

Kagansky era uno dei direttori del Center for Genomic and Regenerative Medicine a Vladivostok, si occupava di ricerca sul cancro e recentemente era stato coinvolto nella ricerca sul coronavirus e nello sviluppo di vaccini. “Era uno scienziato appassionato e creativo, un amico di molti”, ha scritto il Dipartimento di genetica umana dell’Università di Edimburgo, in Scozia, dove Kagansky aveva lavorato a lungo. Ora una squadra della omicidi sta indagando sulla misteriosa morte. L’ipotesi è che Kagansky sia stato spinto da qualcuno.

We are saddened to learn of the death of our former Chancellor’s fellow Sasha (Aleksander) Kagansky. Sasha was a passionate and creative scientist and a friend and collaborator to many @MRC_IGMM. Our thoughts are with his family, friends and colleagues at this time. pic.twitter.com/wbbZylvpz1

— MRC_HGU (@mrc_hgu) December 21, 2020