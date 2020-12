Spazio: rimandato il lancio del satellite degli Emirati con il vettore Soyuz

Rimandato nuovamente il lancio del razzo Soyuz, dalla Guyana Francese: avrebbe dovuto inviare in orbita un satellite militare degli Emirati Arabi Uniti per l’osservazione della Terra.

Arianespace ha reso noto che l’operazione è stata sospesa a 5 minuti e 3 secondi dalla partenza a causa di problemi tecnici nella trasmissione di dati tra la piattaforma di lancio e la sala controllo.

Il lancio era stato già sospeso in precedenza domenica scorsa, a causa di avverse condizioni meteo.

Un terzo tentativo è in programma per le 22:33 locali di martedì (02:33 di mercoledì in Italia).