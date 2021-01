Agenzia Spaziale Europea: Conferenza Stampa Annuale con il Direttore Generale Jan Wörner

L’ESA invita i rappresentanti della stampa ad una conferenza stampa di inizio anno. Il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner, il futuro Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher e altri Direttori dell’ESA incontreranno la stampa presso online nella mattina di giovedì 14 gennaio 2021.

Solo per nominare alcuni degli eventi in evidenza: un nuovo Direttore Generale arriverà a luglio, due astronauti ESA andranno sulla Stazione Spaziale Internazionale e il nuovo telescopio James Webb – un progetto congiunto NASA/ESA/CSA e successore del telescopio Hubble – sarà lanciato nello spazio dalla base europea di lancio di Kourou, nella Guyana francese. Il telescopio Webb migliorerà la nostra conoscenza della formazione di galassie, stelle, pianeti e, in ultimo, forse anche sulle origini della vita. La fine dell’anno vedrà il lancio della prima missione Artemis della NASA, in un programma che porterà gli esseri umani sulla Luna affidandosi al modulo di servizio europeo dell’ESA.