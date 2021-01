Alfonso Pecoraro Scanio: “Bar, ristoranti e turismo sono alla disperazione. Subito un commissario straordinario per salvare il settore ed evitare rivolte”

“Bar, Ristoranti e Turismo sono alla disperazione. Subito un commissario straordinario per salvare il settore ed evitare rivolte”, “irresponsabile soffiare sul fuoco ma anche sottovalutare allarme sociale e economico”: Alfonso Pecoraro Scanio ritorna sull’allarme e sulla richiesta lanciata sulla Rai ad Agorà e a Titolo V: “Serve un commissario straordinario ad hoc per i provvedimenti di restrizioni e di ristoro relativi a Bar e Ristoranti. Questo settore, insieme a Turismo, Spettacolo e Sport sono un’emergenza nell’emergenza. Coinvolge centinaia di migliaia di operatori ed è capillarmente diffuso ovunque. Si rischiano vere rivolte oltre al crollo di un intero settore e all’infiltrazione di mafie italiane e internazionali”.

L’ex ministro ha aggiunto: “Occorre definire le restrizioni quando davvero indispensabili per ragioni sanitarie e nelle aree di effettivo rischio, creare un sistema di riduzione di costi fissi e di veloce arrivo dei ristori e attivare le prefetture per un aiuto diretto nei casi più disperati e di rischio di infiltrazioni criminali”.

Pecoraro Scanio ha concluso: “È grave lo sciacallaggio di chi butta benzina sul fuoco della disperazione dimenticando la gravità dell’emergenza sanitaria in atto ma sarebbe irresponsabile sottovalutare l’autentica prostrazione di un intero settore economico che si sente abbandonato o peggio perseguitato. Serve la dimostrazione concreta di un’attenzione e di un’azione specifica”.