Astroturismo: in Trentino-Alto Adige il Rifugio Dario Albasini è destinazione d’eccellenza

La Rete del Turismo Astronomico è pronta ad affrontare la nuova stagione turistica in arrivo, una stagione ricolma di grandi sfide, di progetti e prospettive entusiasmanti.

Il nuovo anno si avvia con una notizia incoraggiante per il settore turistico della Provincia Autonoma di Trento, colpito duramente dalla Pandemia Covid-19 nel corso del 2020: Astronomitaly è fiera di comunicare che lo splendido Rifugio Dario Albasini, situato a Dimaro, ottiene la Certificazione di Qualità “I cieli più belli d’Italia”.

Questa destinazione, meta prediletta da sportivi, sciatori e appassionati di escursionismo, può ora definirsi un punto privilegiato per l’osservazione delle meraviglie del cielo stellato, uno dei luoghi migliori nella nostra penisola in cui perdersi sotto ad una volta celeste ricca di astri e solcata dalla mistica Via Lattea.

Il team di Astronomitaly, a seguito della valutazione della qualità “astroturistica”, ha infatti premiato il Rifugio Dario Albasini con il massimo riconoscimento della Certificazione “I cieli più belli d’Italia” – GOLD.

Inaugurato nel 1966, questo delizioso rifugio alpino si trova a 1860 metri di quota ai piedi del Monte Spolverino. È una location ideale per coloro che vogliano trascorrere una vacanza a stretto contatto con la natura e praticare attività sportive, gustando i tipici sapori offerti dalla terra trentina e godendo di una vista mozzafiato sulle maestose Dolomiti di Brenta – Patrimonio dell’umanità UNESCO.

Da un anno, il Rifugio Dario Albasini è teatro di iniziative svolte in collaborazione con Astronomitaly e sostenute dal Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze. L’unione e la sinergia tra queste realtà ha condotto alla valorizzazione del ricchissimo patrimonio naturale della zona e del cielo stellato, anch’esso riconosciuto come Patrimonio dell’umanità UNESCO, consentendo così al Rifugio Albasini di essere meritevole della Certificazione “I cieli più belli d’Italia”.

La Certificazione “I cieli più belli d’Italia” ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.