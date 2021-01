Maltempo Spagna, 3 morti per la tempesta Filomena: Madrid in tilt, record di neve degli ultimi 50 anni. Chiesti rinforzi dall’esercito [FOTO e VIDEO]

In Spagna, la tempesta “Filomena” sta provocando la nevicata del secolo, ma anche forti venti e piogge torrenziali che stanno provocando grandi criticità a Madrid e in cinque comunita’ autonome. Purtroppo, arriva la notizia della morte di tre persone a causa del maltempo: due persone sono morte a Malaga trascinate dall’acqua e una a Madrid perche’ rimasta intrappolata sotto la neve. Le prime vittime ufficiali sono state un uomo e una donna i cui corpi sono stati recuperati dal servizio di emergenza della regione dell’Andalusia dopo che la loro auto è stata spazzata via da un fiume allagato vicino alla città di Fuengirola.

La tempesta Filomena ha fatto registrare livelli record di neve che non si vedevano da 50 anni. La neve ha paralizzato il traffico e ha lasciato migliaia di persone bloccate nelle auto o nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti che hanno sospeso tutti i servizi. Dieci province della Spagna centrale sono al massimo livello di allerta, compresa la capitale, Madrid, dove le autorità hanno attivato per la prima volta l’allarme rosso e hanno chiamato i militari per salvare le persone dai veicoli intrappolati.

Le previsioni fino a 20 centimetri di neve sono state superate dall’accumulo di oltre 50 centimetri anche nel centro urbano di Madrid (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Alle 7 di questa mattina, l’Aemet aveva registrato una nevicata di 24 ore di 33 litri per metro quadrato a Madrid, qualcosa che non si vedeva dal 1971. Carlos Novillo, capo dell’agenzia di emergenza di Madrid, ha affermato che più di 1.000 veicoli sono rimasti intrappolati, principalmente sulla tangenziale della città e sull’autostrada principale che dalla capitale conduce a sud, verso le regioni di Castilla La Mancha e dell’Andalusia. Il sindaco della capitale spagnola, Luis Martinez-Almeida, ha chiesto rinforzi all’esercito: “La situazione e’ molto grave, la citta’ e’ bloccata”.

L’operatore aeroportuale Aena ha affermato che l’aeroporto internazionale Adolfo Suarez Madrid-Barajas, il principale gateway in entrata e in uscita dal paese, rimarrà chiuso per tutto il giorno dopo che la tempesta ha avuto la meglio su macchine e lavoratori che cercavano di mantenere le piste libere dalla neve. Tutti i treni in entrata e in uscita da Madrid, sia le rotte dei pendolari che i treni passeggeri a lunga percorrenza, così come le linee ferroviarie tra il sud e il nord-est del paese, sono stati sospesi, ha detto l’operatore ferroviario Renfe. La tempesta ha causato gravi interruzioni e chiuso complessivamente oltre 430 strade, secondo le autorità di transito spagnole, che hanno esortato le persone a rimanere in casa ed evitare tutti i viaggi non essenziali.

L’agenzia meteorologica nazionale Aemet aveva avvertito che in alcune regioni le nevicate sarebbero durate più di 24 ore a causa della combinazione di una massa d’aria fredda stagnante sulla penisola iberica e dell’arrivo della più calda tempesta Filomena da sud. La tempesta dovrebbe spostarsi a nord-est per tutto sabato.