nonspengopiulamiainsegna e #ioapro: la protesta pacifica di una categoria allo stremo, appuntamento il 15 gennaio

Due hashtag virali, #nonspengopiulamiainsegna e #ioapro, sono stati lanciati sui social da Maurizio Stara, titolare del del pub “Red Fox” di via San Giovanni a Cagliari: la singolare iniziativa è partita infatti dal locale in Sardegna, che, lo scorso fine settimana ha aperto normalmente per consegnare le pietanze da asporto e, come previsto dalla normativa, i clienti sono stati fatti accomodare, in attesa di ritirarle. Tutti erano seduti nei vari tavoli massimo in quattro, distanziati, come se dovessero consumare qualche cosa, ma in realtà dovevano solo portare via il piatto caldo. Ogni cliente ha poi pubblicato una foto sui social con l’hashtag #nonspengopiulamiainsegna e #ioapro per dimostrare come si può stare tranquillamente seduti nei locali distanziati, senza che pub, pizzerie e ristoranti, debbano per forza rimanere chiusi.

Da questa iniziativa è nato l’appuntamento di venerdì 15 gennaio, vigilia dell’entrata in vigore del nuovo DPCM che dovrebbe prevedere misure ancora più stringenti per bar e ristoranti. Con gli hashtag #ioapro e #nonspengopiùlamiainsegna, i clienti si siederanno ai tavoli ma non consumeranno, sarà l’occasione per scattarsi una foto e solidarizzare con una categoria allo stremo.

Con un appello lanciato su Facebook, Maurizio Stara, titolare del pub “Red Fox” di Cagliari, ha chiesto l’adesione dei gestori di altri locali in Italia: “Non spengo più la mia insegna, io apro – si legge nell’appello -. La nostra è una protesta pacifica volta a dimostrare il nostro senso di responsabilità e la nostra capacità di rispettare e far rispettare le regole di prevenzione del Covid-19. Ai partecipanti è richiesto di accomodarsi al tavolo assegnato (non più di 4 persone per tavolo) e di rimanere seduti e composti. La mascherina andrà indossata per accedere al locale e per alzarsi per qualunque motivo. Una volta seduti potrà essere tolta, piegata e messa via. Non sarà possibile somministrare cibi e bevande, quindi consumarle in loco. Vi chiediamo di passare una mezz’ora con noi e di pubblicare un selfie con gli hashtag #nonspengopiùlamiainsegna e #ioapro taggandovi all’interno dal locale. Tutti i partecipanti verranno omaggiati con un piccolo ringraziamento d’asporto per la collaborazione. Grazie per il supporto“.