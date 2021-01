Nuova ondata di freddo polare in Alto Adige: -20°C a Monguelfo e -18°C a Dobbiaco

L’Alto Adige stretto nella morsa del freddo polare: questa mattina a Monguelfo, in Val Pusteria, si registrano -20°C.

Temperature gelide anche a Dobbiaco dove la colonnina di mercurio segna -18°C.

Valori sotto zero si segnalano in tutte le località della provincia di Bolzano, sia di fondovalle che di montagna: registrati -23°C ai 3.105 metri del Pizzo Lungo sopra l’abitato di Predoi in Valle Aurina. Ai 3.055 del Teufelsegg, in Val Senales, la temperatura è di -19°C.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: