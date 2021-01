Previsioni Meteo Veneto: domani venti molto forti in alta quota, deboli nevicate in montagna

In Veneto, “dalle prime ore di giovedì fino al pomeriggio venti da forti a molto forti in alta quota; a tratti probabili locali forti raffiche di Foehn nelle valli in particolare su quelle dolomitiche“: è quanto si legge nell’ultimo aggiornamento del bollettino meteo di Arpa Veneto. “Tra mercoledì e giovedì un passaggio frontale da nord porterà qualche debole nevicata in montagna, accompagnata da un deciso rinforzo dei venti in quota dai quadranti settentrionali con episodi di Foehn in qualche fondovalle e sulla Pedemontana. Seguirà tempo stabile con clima particolarmente freddo. Domenica probabile maggiore nuvolosità per l’ingresso da nord di una saccatura ma generalmente senza precipitazioni associate“.

Oggi cielo in pianura generalmente sereno, in montagna da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso in serata con moderati addensamenti soprattutto sulle Dolomiti associati a probabili deboli nevicate, specie sui settori più settentrionali (probabilità bassa 5-25%). Temperature massime in diminuzione in quota, stazionarie o in aumento altrove. Venti in quota tesi/a tratti forti da nord-ovest, altrove deboli con direzione variabile salvo probabili locali episodi di Foehn in qualche fondovalle e sulla fascia pedemontana occidentale.

Domani in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo sui settori montani, specie su quelli dolomitici, in particolare su quelli più settentrionali, dove sarà presente della nuvolosità fino a parte del pomeriggio.

Precipitazioni: Fino a parte del pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) di nevicate in prevalenza deboli, a tratti moderate, sulle Dolomiti, specie su quelle più settentrionali, in successivo esaurimento. Altrove precipitazioni assenti, salvo una probabilità bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve sulle Prealpi centro-orientali al mattino.

Temperature: In quota in generale diminuzione, altrove senza variazioni di rilievo salvo nelle zone interessate da episodi di Foehn dove i valori termici risulteranno in aumento.

Venti: In quota nord-occidentali forti, a tratti molto forti, al mattino a tesi nel pomeriggio con ulteriore attenuazione in serata; probabili raffiche di Foehn in qualche fondovalle e sulla Pedemontana, specie occidentale. In pianura in prevalenza dai quadrati orientali da deboli al mattino a moderati, a tratti anche tesi sulla costa, nel corso del pomeriggio/sera.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso, a tratti anche mosso al largo da metà giornata.

Venerdì 15 al mattino parzialmente nuvoloso per tratti di nuvolosità irregolare, in seguito sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Nelle prime ore non si esclude qualche fiocco di neve sui settori montani più occidentali (probabilità nulla o molto bassa 0-5%), in seguito assenti.

Temperature: In pianura minime in aumento, senza notevoli variazioni altrove salvo risultare in calo nelle valli; massime stazionarie o in locale diminuzione, in generale calo in quota.

Venti: In pianura dai quadranti orientali, deboli/moderati nell’entroterra, tesi sulla costa. In quota venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso.

Sabato 16 cielo sereno o poco nuvoloso, clima freddo con temperature in generale diminuzione con valori minimi marcatamente e diffusamente sotto zero anche in pianura. Venti in quota da nord moderati/tesi, forti alle quote più alte.

Domenica 17 parzialmente nuvoloso con precipitazioni generalmente assenti. Temperature senza notevoli variazioni in pianura, in ulteriore calo nelle valli, in ripresa in alta quota.