La Sardegna in falsi colori: la seconda isola più grande del Mar Mediterraneo vista dallo Spazio [FOTO]

L’arcipelago della Maddalena, che comprende le rinomate isole La Maddalena, Caprera e Santo Stefano, si può vedere nella parte in alto a destra dell’immagine. Le sue isole sono note per le loro spiagge incontaminate e la bellezza selvaggia. Cagliari, capoluogo della regione e città più grande, sorge sulla costa meridionale dell’isola.

La Sardegna è una regione prevalentemente montuosa, con la cima più elevata costituita dalla Punta La Marmora, nel massiccio del Gennargentu, visibile nella parte centrale-destra nell’immagine. Con oltre 1.800 km di linea costiera, l’isola è rinomata a livello internazionale per le sue spiagge, incluse quelle che si trovano lungo la Costa Smeralda, ad Alghero e Villasimius. Le coste, in particolare quelle orientali, sono alte e rocciose, con lunghi tratti caratterizzati da baie, insenature e diverse isole minori situate al largo della costa.

Copernicus Sentinel-2 è progettato per fornire immagini che possono essere utilizzate per distinguere tra i diversi tipi di coltivazioni, e per fornire dati su numerosi indici di vegetazione, come l’indice di area fogliare, il contenuto di clorofilla fogliare e il contenuto di acqua fogliare – tutti essenziali per monitorare accuratamente la crescita delle piante.

Questa immagine fa parte della serie video Earth from Space.