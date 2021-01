La terra lancia segnali preoccupanti: nuove spaventose voragini in diverse parti del mondo [FOTO]

Arrivano da diverse parti del mondo delle immagini davvero spaventose. La terra continua a lanciare segnali allarmanti: dopo la voragine di qualche settimana fa a Napoli, anche in Florida, in Croazia e nel Regno Unito la terra continua ad aprirsi. In Florida, negli Stati Uniti, a spaventare è una voragine larga 15 metri e profonda quasi 40 metri. Diverse minacce anche in Croazia, con la terra che si è aperta in diverse zone, un enorme buco poi si è aperto anche a Manchester, nel Regno Unito, dove sono state divorate delle case.