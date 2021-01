Nella notte italiana di sabato 23 gennaio, due forti terremoti hanno colpito il Cile: uno registrato in Antartide e avvertito anche nel Paese e un altro avvenuto nel Cile centrale. Il primo sisma ha avuto magnitudo 7.1 e ha portato le autorità ad evacuare le coste del territorio antartico per una minaccia tsunami. Il messaggio è arrivato per errore anche a gran parte del Cile, generando il caos tra la popolazione. Il secondo evento, invece, ha avuto magnitudo 5.9 ed è stato avvertito nelle regioni di Coquimbo e Maule.

Prima di questi terremoti, gli utenti dei social network hanno documentato un fenomeno che si era verificato poche ore prima a Valparaíso. Come si può vedere nei video in fondo all’articolo, i pesci hanno manifestato uno strano comportamento: centinaia di esemplari sembravano ribollire nell’acqua, emergendo come tante bolle sulla superficie. Le immagini sono davvero particolari e sebbene sui social circoli l’ipotesi che lo strano comportamento dei pesci sia correlato ai terremoti, ancora non c’è una spiegazione al fenomeno.

Inoltre, nel settore di Punta de Tralca, sempre nell’area di Valparaíso, si è verificato anche uno spiaggiamento di pesci e anche in questo caso, c’è chi ipotizza un collegamento con i terremoti. Secondo i residenti locali, è apparsa una macchia nel mare, terminata quando i pesci sono arrivati sulla riva.